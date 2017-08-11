Когда секунды могут стоить жизни. В Калтане прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях

На примере городского угольного предприятия работники культуры, образования и других сфер деятельности посетили склад имущества гражданской обороны и научились оказывать первую доврачебную медицинскую помощь.

Сотни деревянных ящиков, коробок, кейсов и чемоданчиков. Первое впечатление, когда попадаешь на этот склад – здесь готовятся к всемирному апокалипсису. Около двух тысяч противогазов, каски, защитные костюмы, респираторы и приборы радиационной и химической разведки. Здесь есть все, чтобы выжить в любой ситуации.

Согласно постановлению правительства и приказу МЧС России, склад имущества гражданской обороны на угольных предприятиях – обязательное условие. Однако просто иметь его – недостаточно. Каждый член внештатного аварийного спасательного формирования должен уметь применить снаряжение в любой чрезвычайной ситуации и обладать необходимыми знаниями оказания первой медицинской помощи.

В программу тренировок входит не только обучение, но и отработка уже полученных навыков. Одну из них на этот раз решили провести совместно с другими предприятиями. Для работников культуры, образования и коллег-угольщиков из Новокузнецка организовали экскурсию по складу, где хранится имущество гражданской обороны, а также продемонстрировали практические действия по оказанию первой медицинской помощи.

Такие тренировки позволяют отработать не только необходимые навыки для спасения людей, но и слаженность действий команды. Чтобы при любой чрезвычайной ситуации каждый сотрудник не паниковал и четко выполнял инструкцию. Ведь в таких ситуациях даже секунда промедления может стоить жизни.