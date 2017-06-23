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Акция «Свеча памяти» прошла по всей стране

Темы недели от 23.06.2017

22 июня без объявления войны… Фраза, сказанная Левитаном, стала началом целой эпохи, навсегда изменившей ход истории.

После этого на 4 года планета окунулась в хаос событий Второй Мировой, цена которым – 100 миллионов жизней. Сейчас, спустя семь десятилетий, 22 июня во всех городах страны проходит акция «Свеча памяти».

Впервые она прошла в 2009 году в Петербурге. В назначенный час жители города договорились выключить свет в окнах, а на подоконник поставить зажженную свечку.

Отреагировали и городские службы. Вместо привычных ламп на фонарях зажглись факелы. Уже на следующий год идею подхватила вся страна. Наравне с бессмертным полком эта акция помогает сохранить и передать традиции уважения к старшему поколению, к воинам Великой Отечественной войны.

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