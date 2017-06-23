Александр Бударин отправился на городские пляжи, чтобы принять солнечные ванны и помучить загорающих

Александр Бударин отправился на городские пляжи, чтобы принять солнечные ванны и помучить загорающихТемы недели от 23.06.2017
Актуально
«Детализация». До главного летнего события остался один день
На неделе столбики термометров превысили предельную отметку в 50 градусов
Москва-Пекин. И это не расписание известного поезда, а маршрут. Беговой
Аман Тулеев вернется к исполнению своих обязанностей после курса реабилитации
- 23.06.17
Готовим вместе
Готовим рыбные котлеты и салат из селедки с апельсинами с ультрамарафонцем Александром Капером
«Синергия-2017» – экокарнавал, где участники попробуют себя в роли модельеров
В Кузбассе в этом году отремонтируют более 300 дворов и 41 парк
Дети, у которых вместо игрушек был серп, а детскую площадку заменяло засеянное поле
- 22.06.17
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Детализация / Московский антрополог составил портрет человека из Кемерова