В Кузбассе в этом году отремонтируют более 300 дворов и 41 парк

По соглашениям Амана Тулеева с Минстроем на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды» направят свыше 900 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, почти 250 миллионов из них – средства областного бюджета.

В Новокузнецке к ремонту дворов приступят в начале июля, причем благоустроят не только их.

Покосившиеся от времени скамейки, старые автомобильные покрышки, когда-то служившие клумбами, и детские площадки, построенные несколько десятилетий назад – так сегодня выглядят многие российские дворы. В Новокузнецке портрет дополняют еще и дорожные изъяны. Разбитый асфальт, по которому невозможно не только ездить, но и даже ходить. Однако с этой проблемой в городе решили бороться. В программу по благоустройству дворовых территорий вошел 71 дом.

Наталья Вервейко, старшая дома по проспекту Октябрьский, 37, живет здесь уже 35 лет. И все это время красоту во дворе чаще всего наводили сами жители: обустраивали клумбы, садили цветы. Но самый острый вопрос – ремонт дороги – решить самостоятельно не могли. В этом году решили все же попасть в муниципальную программу по благоустройству дворовых территорий.

Все работы подразделяются на две категории. К первому относятся ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек, а также проведение освещения. А вот озеленение, ремонт автомобильных парковок и оборудование детских игровых площадок вошли во вторую категорию, где доля софинансирования собственников жилья составляет не менее пяти процентов.

На рассмотрение комиссии было подано почти 200 заявок. В результате тщательного отбора на этот год в программу попало меньше половины. Наибольшее количество, а это 35 территорий, находится в Центральном районе. После определения списка объектов для благоустройства стартовал отбор подрядных организаций, который завершится уже в в конце недели. Ремонтные работы начнутся в первых числах июля.