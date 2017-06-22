Дети, у которых вместо игрушек был серп, а детскую площадку заменяло засеянное поле

Своих прадедушек и прабабушек Аня, Вика, Лера, как и все их друзья в детском саду, конечно же, живыми не помнят. О великих и таких родных героях им рассказывают мамы и папы. Ребята строят замки из песка, проходят лабиринты и греются на солнце. Счастливое детство. В 41-м все было иначе. Вместо игрушек – серп, а детскую площадку заменяло засеянное поле, так называемый рабочий фронт.

Герои, которые били врага, проходили десятки километров в день, забыв про страх, не задумываясь, шли в бой, чтобы защитить нашу землю – тогда в мае 1945-го не верили, что все закончилось. И теперь, спустя 76 лет, вот так – глаза в глаза – они рассказывают нам, как сражались и как победили. Для того, чтобы помнили. Для того, чтобы ценили каждую секунду мирной жизни.