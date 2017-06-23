На неделе столбики термометров превысили предельную отметку в 50 градусов

Это, конечно, на солнце, но тем не менее… Каждый житель почувствовал, что припекает. А отсюда сразу несколько проблем, которые всегда идут как следствие жары. Это лесные пожары и трагичные случаи на водоёмах.

Аномально жаркое лето в Кузбассе длится уже несколько недель. Плюс тридцать семь градусов – максимальная отметка, которую уже достиг столбик термометра в июне. Ожоги, тепловые удары, скачки давления и перебои в сердечной ритме. И это далеко не все, чем может «наградить» человека длительное пребывание на солнце.

На сегодняшний день в Новокузнецке действует 9 пляжей. Все они официальны. А это значит, водоемы и прибрежные зоны прошли проверку на безопасность. Кроме этого, каждый день на посту медики и спасатели.

Но бывает и так, что желающих спастись от жары в прохладной реке приходится спасать и от самой стихии. Каждый сезон в Кузбассе тонут десятки человек. С начала июня в области в воде погибло уже семеро детей. И объединяло их одно – все они купались в несанкционированных местах.

Лесные пожары – еще одна опасность, которую может спровоцировать жара и халатность человека. Незатушенный костер, брошенная на траву сигарета – и огня не избежать. Как нужно действовать в экстренных ситуациях, теперь знают сибирские школьники. На региональных соревнованиях «Юный спасатель» на протяжении недели ребята учились оказывать первую помощь, тушить пожары, эвакуировать пострадавших из завалов и автомобильных аварий, а также спасать утопающих. На каждом этапе дети получали навыки, которые могут пригодиться им в реальной жизни. Тем более, купальный сезон только в самом разгаре. По прогнозам синоптиков аномальная жара с температурой 35 градусов в Кузбассе продержится до 26 июня. После столбик термометра опустится чуть ниже – до тридцати градусов – и будет держаться до конца месяца.