«Детализация». До главного летнего события остался один день

Уличный фестиваль «Детализация». До старта меньше 20-ти часов. Праздник не только подарит настроение, но и поможет разобраться, какой он – человек из Кемерова. Так обозначили тему фестиваля этого года его организаторы. Пятнадцать площадок по всему центру города. Экскурсии, наука, танцы, лекции, музыка. И это только малая часть. Главный художник фестиваля Павел Шугуров прилетел с Сахалина специально на праздник и уже сегодня начал творческий поиск.

Свет, камера, мотор и прямой эфир. Большая команда журналистов, режиссеров техников и операторов нашего телеканала покажет все происходящее на Первом губернском и канале «Кузбасс 24», а также в социальных сетях в группе ГТРК «Кузбасс». Мы обойдем все 15 мастер-классов.

Принять участие в фестивале «Детализация» и найти ответ на вопрос: какой он все таки – человек из Кемерова – может любой желающий. Все площадки уже готовы встречать гостей. Старт фестиваля 24 июня, в субботу, в 16:00 в центре города. И закончится он только в десять вечера.