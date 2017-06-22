«Синергия-2017» – экокарнавал, где участники попробуют себя в роли модельеров

Пустые пластиковые бутылки, старые газеты и пакеты… Каждый день килограммы этого мусора летят в урны, но что если не торопиться избавляться от него, а попробовать использовать повторно, например, в моде. Создать необычные образы из бытовых отходов вполне реально.

Доказать, что отходы могут быть средством для творчества, решили в Новокузнецке. Впервые в городе в рамках фестиваля «Синергия-2017» состоится экокарнавал. Участникам необходимо будет самостоятельно придумать и смастерить из вторсырья целые наряды.

Почти три недели проходил прием заявок на участие. Организаторы отмечают: желающих попробовать себя в роли необычных модельеров не мало. Поэтому модный экопоказ обещает быть ярким.

Авторы самых лучших костюмов станут обладателями титулов Экокороль и Экокоролева. А того, кто сможет придумать наряд, который будет состоять на 100 процентов из принимаемых на переработку отходов, ждет особый приз.

Ртутные лампочки, градусники и батарейки – самый опасный вид бытовых отходов. Попадая на землю, вредные вещества впитываются в почву и отравляют не только растения, но и животных. Поэтому такой мусор переработчики рекомендуют не выбрасывать, а сдавать в пункты приема вторсырья. Или использовать его при создании костюмов.

Модный экопоказ состоится уже 24 июня.