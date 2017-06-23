Москва-Пекин. И это не расписание известного поезда, а маршрут. Беговой

Почти четыре тысячи километров за спиной – Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Новосибирск. Теперь – Кемерово. Губернский телерадиоканал – точка, обязательная для посещения. Как настоящий спортсмен Александр Капер поставил себе цель – пройтись по всем чекпоинтам нашей студии и максимально рассказать о своём забеге. Отметился в эфире программы «Включайся», проверил остроту ножей на кухне у Дмитрия Козачинского и бегом пустился на съёмки «Актуального интервью».

Цель ультрамарафонца – пробежать свыше восьми тысяч километров от Москвы до Пекина. Однако испортить здоровье изматывающим режимом не входит в планы Александра. Он следит и за питанием, и за режимом дня. А его уже ставший знаменитым Капер-мобиль с каждым городом обрастает новыми аксессуарами.

Ещё один чекпоинт в Кемерове – пресс-конференция, организованная Губернским телеканалом. Рассказывать и мотивировать – цель незамысловатая и вполне осуществимая. Главное, чтобы слушатели действительно захотели продолжить такое оздоровительное начинание.

Но на обратном пути Александр Капер обещал вновь заглянуть в Кузбасс. И Губернский телерадиоканал обязательно расскажет об этом.