Большие планы на развитие: в Шерегеше стартовал 25-й горнолыжный сезон!

Тремя массовыми спусками, гастрономическим фестивалем и музыкальными выступлениями отметили в Кузбассе открытие юбилейного сезона. В торжественных мероприятиях принял участие и губернатор Сергей Цивилев. Помимо прочего он встретился с предпринимателями и инвесторами, чтобы обсудить дальнейшее развитие курорта.

Год назад на этом месте была тайга, сейчас – подстанция «Снежная». Объект будет обеспечивать энергией горы Мустаг и Курган. Они относятся к новому сектору «Б». Застройщики и инвесторы, после анализа рельефа, признали эту территорию оптимальной для развития трасс. В будущем здесь будут отдельные спуски для новичков и профи, а у подножья — гостиничный городок в едином архитектурном стиле. Кататься на склонах сектора смогут до 20 000 спортсменов.

Курс на развитие. Сергей Цивилев подписал 3 соглашения с инвесторами. Одно из них на 7,5 миллиардов рублей. На эти деньги будет построено 3 подъёмника, 2 гостиницы и введены в эксплуатацию новые фуникулёры. Также в Шерегеше появятся технологическая дорога и транспортная развязка. Обновлённый курорт позволит увеличить поток туристов, а значит, вырастут и налоговые отчисления в бюджет.

Ещё одно изменение, которое коснётся Шерегеша — закрытие исправительной колонии №4. Заключённых переведут в другие учреждения, а на её месте откроют новый туристический объект. Что это будет – музей, гостиница или кафе… пока это обсуждается.

Горнолыжный сезон в Шерегеше продлится до апреля. Закроют его лыжники и сноубордисты традиционным массовым спуском в купальниках в День весеннего солнцекатания на ГрелкаФесте.