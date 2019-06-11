День города и День России: план мероприятий

Уже завтра кемеровчане отметят сразу 2 праздника — День города и день России.

Основными локациями торжества станут площадь Советов, парк Жукова, бульвар Строителей и улицы Весенняя. Кроме того, творческие коллективы города выступят на площадках около театра драмы и музыкального театра.

Финальной точкой праздника традиционно станет праздничный салют, который начнётся в 22.30 на Университетском мосту. После его окончания во все районы города будет организовано движение общественного транспорта.

Как отметили в городской администрации, автобусы, маршрутки и троллейбусы в праздничный день будут ходить до полуночи.