В Мысках на разрезе «Кийзасский» произошёл сход горной массы

В результате ЧП пострадали линии электропередач, перекрыто русло реки Большой Кийзас. По поручению Сергея Цивилева создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель губернатора Андрей Панов. В него вошли начальник областного департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, глава Мысков Дмитрий Иванов, местные депутаты, экологи, инженеры и специалисты Ростехнадзора.

Принято решение перекачивать воду насосами, чтобы избежать накопления воды. Сход горной массы не повлиял на работу предприятий. К этому времени оползень остановился. Пострадавших нет.