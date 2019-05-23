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Кузбасские футболисты вышли в финал плэй-офф Высшей лиги

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с представителями кемеровского футбольного клуба. «Корпорация АСИ» пробилась в финал первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, обыграв накануне дублёров московского «КПРФ» со счётом 9:7.

Чтобы завоевать золото турнира, кемеровчанам необходимо побеждать игроков «Алмаз-АРОСЫ». Первая игра пройдёт на поле соперника 25 мая. Ответная встреча — в областном центре 28 числа.

Сергей Цивилев пожелал футболистам удачи. В ответ команда подарила губернатору футбольный мяч с автографами.

 

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