Кузбасские футболисты вышли в финал плэй-офф Высшей лиги

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с представителями кемеровского футбольного клуба. «Корпорация АСИ» пробилась в финал первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, обыграв накануне дублёров московского «КПРФ» со счётом 9:7.

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