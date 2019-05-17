Своевременная диагностика и качественные знания. Эта неделя в Кузбассе была насыщена событиями

Особое внимание губернатор области Сергей Цивилев уделил сферам здравоохранения и образования.

Переоснащение больниц, выезд областных врачей в территории, создание общественных советов. Здоровью кузбассовцев в регионе уделяется особое внимание. Важно учесть всё: мнения пациентов и медицинского персонала, обновление оборудования и общее состояние медучреждений, которые Сергей Цивилев решил лично проверить. Так, на неделе губернатор побывал в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице. В социальных сетях люди неоднократно жаловать на её состояние. Один из корпусов не достроен. В другом параллельно проходит ремонт и приём в стационаре. Сейчас отделочные работы завершены, доктора принимают пациентов в обычном режиме.

Не все жители городов Кузбасса и малых населённых пунктов имеют возможность попасть на приём к областным специалистам. В таком случае врачи сами еду в территории. Так, медики провели приём в Анжеро-Судженске. В составе выездной бригады работали: кардиолог, пульмонолог, эндокринолог, отоларинголог и офтальмолог. Жителей консультировали маммолог, гинеколог и онколог. На госпитализацию отправлено 18 человек, а 15 — на дообследование.

Согласно решению Правительства России, в Кузбассе увеличат финансирование онкологической помощи до трех миллиардов рублей ежегодно. Так, реализация проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будет осуществлена за счёт федерального и регионального бюджетов, а также средств ОМС.

Ещё одно приоритетное направление развития региона — образование. Уже 2 учреждения Прокопьевска участвуют в федеральной программе «Цифровая школа». Интерактивные доски, проекторы, электронные журналы и дневники — всё для интересного и продуктивного обучения.

«Моя новая школа» — ещё одно направление модернизации системы образования в Кузбассе. До 2024 года в регионе будут капитально ремонтировать по 12 учреждений в год. Уже преобразилась кемеровская школа №36. Теперь здесь можно не только учиться по учебникам и пособиям, но и проводить опыты на современном оборудовании.

Модернизация образовательных и медицинских учреждений — это не просто очередной ремонт и закупка оборудования. Это настоящая «перезагрузка» региона: поиск новых форм работы. А с ними — стабильный и качественный результат.