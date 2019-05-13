Шахтёры-пенсионеры всей России отныне будут получать уголь бесплатно

Владимир Путин поддержал кузбасскую инициативу и подписал закон, по которому шахтёры-пенсионеры всей России будут получать уголь бесплатно!

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что новая мера распространяется на пенсионеров, проработавших более 10 лет на государственных предприятиях угольной промышленности.

«Мы восстанавливаем социальную справедливость! Эти люди отдали годы угольной промышленности, но из-за выхода на пенсию после ликвидации предприятия – лишились права на пайковый уголь. Для нас этот закон был делом принципа, ведь из 9500 таких горняков-пенсионеров более пяти тысяч — кузбассовцы. И они заслужили это право.» — написал на своей страничке в социальной сети глава региона.

Сергей Цивилев выразил благодарность Президенту, правительству России и всем, кто работал над законопроектом.