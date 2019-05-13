Гимнастическая школа Ленинска-Кузнецкого продолжает ковать кадры высокого класса

Основы, заложенные легендарным организатором спорта и тренером Александром Цимерманом, дают плоды. И вот, новый успех!

Воспитанник Центра олимпийской подготовки Иван Гергет и его тренер Александр Конвиссер возвращаются в Кузбасс с серебряной медалью в упражнениях на кольцах и бронзовой — в упражнениях на коне-махи. Эти достижения кузбасский спортсмен записал на свой счет по итогам финалов отдельных видов гимнастического многоборья первенства России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Пензе.