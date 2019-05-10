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В Государственной филармонии Кузбасса прошла премьера этнобалета «Шория»

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Губернаторский театр танца «Сибирский Калейдоскоп» подготовил уникальную программу. К постановке подошли основательно: от изучения трудов Николая Гумилева в области коренных этносов, до консультаций с представителями носителей культуры. В основу сюжета легла одна из легенд о девушке – журавле «Туруна», которая принесла благодатный огонь на землю шорцев и, тем самым, принесла процветание и положила начало данной цивилизации.

Изюминкой спектакля считается выступление Чылтыс  Таннагашевой – первой шорианки, овладевшей горловым пением, признанной уже во всем мире.  Особенность самой постановки — в переплетении разных видов искусств:  живописи, костюма, поэзии, музыки, и, конечно же, хореографии, в которой задействовано сразу несколько жанров.

Премьеру посетили Сергей и Анна Цивилевы. В закулисье они выразили признательность артистам за приятно проведенное время, а также отметили ценность постановки такого рода в поддержании культуры коренных народов Сибири.

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