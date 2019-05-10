В Государственной филармонии Кузбасса прошла премьера этнобалета «Шория»

Губернаторский театр танца «Сибирский Калейдоскоп» подготовил уникальную программу. К постановке подошли основательно: от изучения трудов Николая Гумилева в области коренных этносов, до консультаций с представителями носителей культуры. В основу сюжета легла одна из легенд о девушке – журавле «Туруна», которая принесла благодатный огонь на землю шорцев и, тем самым, принесла процветание и положила начало данной цивилизации.

Изюминкой спектакля считается выступление Чылтыс Таннагашевой – первой шорианки, овладевшей горловым пением, признанной уже во всем мире. Особенность самой постановки — в переплетении разных видов искусств: живописи, костюма, поэзии, музыки, и, конечно же, хореографии, в которой задействовано сразу несколько жанров.

Премьеру посетили Сергей и Анна Цивилевы. В закулисье они выразили признательность артистам за приятно проведенное время, а также отметили ценность постановки такого рода в поддержании культуры коренных народов Сибири.