Сразу на 7 пунктов вырос народный рейтинг Губернатора Кузбасса по данным сайта Губернаторы.ру.

Сергей Цивилев традиционно вошёл в ТОП лучших губернаторов регионов восточной части страны, а по уровню роста рейтинга Сергей Цивилев находится на первом месте.

Наиболее высокие оценки Сергею Цивилеву проголосовавшие поставили по таким позициям как «соблюдение прав человека в регионе» (3,4), «имидж и туристическая привлекательность региона» (3,2), «уровень жизни населения» (3,2).

В основе формирования «Народного рейтинга губернаторов» используется традиционный расчёт среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей портала Губернаторы.Ру.

Посетителям сайта предлагают поставить оценки главам регионов, оценив их деятельность по десяти пунктам: качество дорог и инфраструктуры, безопасность и экология, деловой климат, информационная открытость, имидж и туристическая привлекательность региона, борьба с коррупцией, уровень жизни населения, доверие к главе региона, работоспособность губернатора и соблюдение прав человека.

Цель проводимых опросов – сбор максимально объективных оценок частных мнений о деятельности глав субъектов России.

В настоящее время проголосовало свыше 31 тысячи человек. Свои оценки на сайте Губернаторы.ру можете оставить и вы. Для этого необходимо зайти в раздел «Оценить главу региона» по ссылке https://governors.ru/rating.