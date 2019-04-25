В Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Я иду искать»

Он рассчитан на участие маленьких зрителей. А декорации и взрослым напомнят детство. И возможно, именно вы поймете, что именно не дает покоя главному герою.

Любопытная сказка. Так определили в театре жанр своего нового спектакля. А в соавторы позвали маленьких зрителей. Ну сколько можно слушать истории про царевну, Кощея и других давно знакомых персонажей?!

Новые герои уже просятся на просторы сочиняемой сказки, буквально вырываясь из коробки с игрушками. Той, что найдется в каждом доме. Этим и навеяна сценография спектакля.

Сюжет спектакля — это путешествие главного героя Ослика в поисках того, что даже он сам определить не в силах. В ходе своего маршрута он помогает решить проблемы своих новых знакомых. Не без участия ребят в зале.

Самому же герою никто не в силах подсказать, где искать то, что ему нужно. Но тот не отчаивается. Да еще другим дает советы, как не впасть в депрессию.

Из сегодняшних зрителей уроки пока усвоят не все. В зале есть малышка, которой всего-то год и девять месяцев — гостья из Барнаула. С мамой впервые открывает для себя театр кукол.

Найдет ли герой то, что ищет, и что это вообще такое — что-то необыкновенно хорошее — каждый, посмотрев спектакль, должен решить сам. Первые зрители свои выводы сделали и озвучили режиссеру. Одна из версий, похоже, понравилась.