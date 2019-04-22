Переход Кузбасса на цифровое вещание практически завершён

В регионе осталось всего 84 частных дома, в которых телевизоры пока ещё не подключены к новому формату.

Кемеровчанка Елена Мещерякова жизни без телевизора не представляет. Днём — домашние дела, а вечером — любимые телепередачи.

С 15 апреля телевизор у Елены Савельевны не работает. К переходу на цифровое вещание она оказалась не готова. Но в беде не оставили. Волонтёры помогли подключить и настроить специальную приставку. И этот случай — не единичный. Но ситуацию исправят в ближайшие дни. Тем временем, на телефоны «горячей линии» продолжают поступать звонки. За последние сутки — более 400.

А в целом, кузбассовцы переход на цифровое телевещание пережили спокойно.

Если проблемы при переходе на «цифру» остались, обращайтесь в приёмную Департамента транспорта и связи Кемеровской области по телефону: 75-81-35. И вам обязательно помогут.