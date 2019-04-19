Трёх осиротевших медвежат обнаружили в лесном массиве Беловского района

Три медведя в сосновом лесу. И речь идет не о картине известно русского живописца. А о маленьких медвежатах, оставшихся после зимы без мамы-медведицы. Три недели назад их нашли лесорубы недалеко от посёлка Щебзавод Беловского района.

Вахтовики разместили найдёнышей на территории таёжной заимки, подкармливали мохнатых малышей молоком и кашами.

Доставляли к цивилизации Машу, Анфису и Потапа в рюкзаках. Около 20 километров пришлось идти пешком — в весеннюю распутицу дороги оказались непроходимыми для транспорта.

В настоящее время место жительства для медвежат подыскивает Департамент охраны объектов животного мира Кузбасса.