В Мариинском районе на службу заступил новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт

Медицинский кабинет на колёсах с современным оборудованием и медикаментами. Такие передвижные комплексы нужны там, где до ближайшей больницы не один десяток километров. Иногда по бездорожью. Тут в помощь -полный привод и современное оснащение.

Один из мобильных ФАП-ов работает в Мариинском районе. В сельских поселениях, в которых раньше были трудности с медобслуживанием.

В селе 2-я Николаевка, например, фельдшер ушла на заслуженный отдых. И принимать пациентов стало некому. Теперь всё изменилось.

Пациенты могут получить консультацию узких специалистов. При необходимости их направят на дополнительное исследование. Кабинет ЭКГ и УЗИ тоже имеются.

В майском указе Президента поставлена цель: поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет. Глава региона Сергей Цивилев дал поручение разработать программу, чтобы качественная медицинская помощь стала доступной во всех уголках Кузбасса. В населённых пунктах, где живут от 100 до 2 000 человек, будут построены ФАПы. А в посёлках, где живут меньше 100 человек, начнут работу передвижные медицинские комплексы.