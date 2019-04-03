Глюкофон, калимба и калюки. Кузбасский мастер коллекционирует самобытные музыкальные инструменты

Глюкофон. С виду — небольшая летающая тарелка. Но на самом деле — настоящий музыкальный инструмент. Андрей Блинков — инженер по образованию — не смог отказаться от стремления к музыкальному искусству и создал глюкофон в собственной мастерской.

В коллекции мастера: гусли, гармони, калюки, калимбы. Одним словом, самобытные инструменты разных народов. Играет на всех и с большим удовольствием рассказывает о каждом на различных мастер-классах как для взрослых, так и для детей.

Андрей уверен, на народных инструментах может научиться играть каждый. Что и попробовала доказать ведущая «Кузбасс FM» Ирина Буханова.

Вот такими мастерами славится наш регион.