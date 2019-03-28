В филармонии Кузбасса проходят последние репетиции перед премьерой оратории Генделя «Мессия»

Самое известное произведение немецкого композитора исполнит губернаторский камерный хор.

Масштабное и величественное. «Мессию» Гендель написал всего за 24 дня. Произведением он планировал завершить свою карьеру. В оратории 50 номеров. Губернаторский камерный хор исполнит самые яркие моменты. Партию органа сыграет лауреат всероссийских и международных конкурсов из Томска Дмитрий Ушаков.

Ещё одно значимое событие для Кузбасса. На сцене филармонии выступят солисты известной миланской оперы «La Scala». В России они посетят всего три города — Якутск, Красноярск и Кемерово. Вокалисты исполнят арии из итальянских опер «Травиата», «Тоска», «Богема», а также вокальные произведения российских композиторов.

Апрель в Кузбассе начинается на высокой ноте искусства. Услышать всемирно известное произведение Генделя можно 2 апреля в филармонии. А солисты миланской оперы выступят в следующую субботу, 6 апреля.