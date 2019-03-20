Конференция по теме финансовой грамотности населения завершилась в Кемерове

Высокая закредитованность жителей Кузбасса. Эту тему в течение 2-х дней обсуждали представители банков, министерства финансов, образовательных учреждений и руководители муниципалитетов. Участники конференции постарались создать систему по повышению финансовой грамотности населения.

Порядка 240 миллиардов рублей. Такую сумму жители региона задолжали банкам и микрофинансовым организациям. Больше 50% оформленных кредитов люди тратят на погашение уже существующих займов. Такая ситуация, по мнению участников конференции, связана с незнанием финансовой грамотности и неумением распоряжаться собственным бюджетом.

Один из способов повышения финансовой грамотности, предложенных спикерами — внедрение программы в общеобразовательные предметы и факультативные занятия. Так, знакомство детей с собственным кошельком станет осознанным со школьной скамьи. В рамках соглашения с Центральным банком 32 школы области уже получили необходимые учебники. Еще 27 присоединяться к программе в текущем году.

Еще один аспект, провоцирующий рост долгов жителей — финансовые пирамиды. Они привлекают возможностью легкого заработка без усилий. Так, каждый год мошенники зарабатывают более 500 миллиардов рублей. Для наглядности: пока вы смотрите этот 3-х минутных сюжет, где-то мошенники уже заработали 3 миллиона рублей. Схема проста: людям, склонным к риску, предлагают, допустим, модный на сегодняшний день криптовалютный трейдинг.

Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу: создать в регионе центр повышения финансовой грамотности. Такой уже существует в Томской области. Где уже проводят беседы, и проходят тематические мероприятия. А специалисты центра немедленно реагируют на обращения граждан по финансовым вопросам.

Перед регионом стоит задача — снизить уровень закредитованности граждан. В работу вовлечены Центральный банк, министерство финансов, фонд по защите прав вкладчиков, соседние регионы и администрация области. Только совместные усилия дадут ощутимый результат. Чтобы доходы жителей области шли не на погашение очередного платежа, а на повышение качества жизни.