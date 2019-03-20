Накануне вечером в одном из кемеровских автотранспортных предприятий произошел серьезный пожар

Сигнал о возгорании спасатели получили в 23:11. На место происшествия выехали 39 человек и 12 единиц техники.

К моменту прибытия специалистов из здания шел дым. Звенья газодымозащиты провели разведку помещения. Людей обнаружено не было.

В результате пожара один автобус выгорел полностью. У второго обгорело лакокрасочное покрытие снаружи. Распространение огня на остальную технику пожарным удалось предотвратить. Всего на автобазе в это время находилось 40 единиц транспортных средств.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области