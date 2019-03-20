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Звание «Город трудовой доблести и воинской славы» начнут присваивать населенным пунктам Кузбасса

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В Кемерове проходит 12 сессия областного совета народных депутатов.

На повестке более 20-ти вопросов. В том числе народные избранники обсудят областной бюджет, вопросы, касающиеся порядка квотирования рабочих мест в связи с изменением пенсионного возраста, о коренных, малочисленных народах. А также закон «О почётном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы».

Ранее эта инициатива была внесена на рассмотрение облсовета губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Данное звание будут присваивать городам, на территориях которых с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года работники предприятий, организаций и учреждений самоотверженно трудились, а кузбассовцы, мобилизованные в действующую армию, показали примеры мужества и героизма.

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