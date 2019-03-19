Стартовал предварительный конкурсный отбор сотрудников мобильного технопарка «Кванториум-42»

Департамент образования и науки Кемеровской области проводит отбор педагогов по направлениям: VR-квантум; IТ-квантум; Геоквантум; Аэроквантум; Промышленный дизайн; Робоквантум и Хайтек. К участию в отборе приглашаются преподаватели высшего и среднего профессионального образования, инженеры, учителя общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования, аспиранты и магистранты. Резюме принимают до 23 марта.

Соискатели, которые пройдут отбор по резюме, будут приглашены на собеседование, а затем допущены к электронному анкетированию.

Напомним, в декабре 2018 года в Кемерове открылся первый в Кузбассе детский технопарк «Кванториум 42». В этом году детский технопарк появится в Новокузнецке.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области