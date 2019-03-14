До 5 лет лишения свободы грозит кемеровчанину за незаконный вывод за границу 52 млн рублей

Факты незаконных денежных переводов были выявлены оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как показало следствие, обвиняемый 40-летний местный житель, руководя сразу двумя коммерческими фирмами, заключил фиктивные договоры с иностранной компанией на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. В качестве предоплаты он перевел на ее счет более 50 000 000 рублей. Однако, условия договоров выполнены не были. Вскоре фирмы кузбассовца были ликвидированы. Затем мужчина организовал еще одно фиктивное предприятие, через которое вывел еще около 2 млн рублей.

Сейчас в отношение кемеровчанина возбуждено уголовное дело. Санкции инкриминированных статей предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области