Национальные проекты «Образование» и «Здравоохранение» объединились в Кемерове

В Кузбасс прилетели научные специалисты ведущих федеральных институтов, представители практического здравоохранения, директора медколледжей, фельдшеры и старшие медсестры со всей страны, чтобы поделиться опытом и вместе решить, как улучшить качество медпомощи в регионах.

Еще без номеров, практически с конвейера. В России такой пока один. Учебно-симуляционный комплекс приехал в Кузбасс для подготовки и контроля уровня знаний медицинских сотрудников на местах. Сегодня каждый участник конференции может оценить эту «новую учебную помощь».

Курсы повышения квалификации с доставкой на дом. Скоро чудо-комплекс отправится в отдаленные районы Кузбасса. Фельдшеры и медсестры на манекенах будут тренироваться оказывать неотложку, отрабатывать навыки искусственной вентиляции. Сделал ошибку — датчики сразу это покажут.

Передвижной комплекс — только одна из мер модернизации здравоохранения в регионе. О том, как повысить престиж профессий среднего медперсонала и как улучшить качество помощи обсуждали сегодня на конференции. Участниками двухдневного «мозгового штурма» стали директора медколлеждей, научные специалисты федеральных институтов из других регионов, старшие медсестры. Они рассказывают, как реализовать новые федерально-государственные стандарты.

К 2020 году медпомощь должна быть доступной для жителей всех населенных пунктов России — одна из задач, которую президент озвучил в послании Федеральному собранию. Чтобы эта помощь была качественной, нужны кадры.

В системе здравоохранения Кузбасса работает более 24 тысяч средних медработников. Это медсестры, акушерки, фельдшеры, лаборанты. Повышение качества среднего медобразования — главный тезис сегодняшней конференции.