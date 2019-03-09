В Кузбассе празднуют Масленицу

Развлекательные мероприятия проходят во всех городах и районах области.

Центральным событием стала Всекузбасская национальная Масленица, которая проходит сегодня в Таштагольском районе. Съезд с горы на лыжах и сноубордах в национальных костюмах, взятие снежной крепости, спортивные состязания, огненное шоу и сожжение чучела Масленицы – обширная программа не оставит равнодушным никого из участников торжества.

Масленичные гуляния проходят и в «Томской Писанице». Накануне здесь состоялась семейная игровая программа «К теще на блины!». Сегодня в рамках празднования «Детской Масленицы» Кемеровский областной театр кукол представил тематическую постановку. Но самые большие по размаху торжества ожидаются в музее-заповеднике завтра, 10 марта. Посетители смогут принять участие в акции «Широкая Масленица» и в конкурсе на лучшую масленичную куклу. Кроме того, гостей будут ждать красочное файер-шоу, соревнования по кулачным боям и взятию снежной крепости, а также масленичный столб и самое высокое чучело Масленицы в Кузбассе (7 метров). В рамках мероприятия планируется возвести самую высокую блинную стопку в Сибири (2 метра).

Праздничную программу подготовили и учреждения культуры. В рамках акции «Кино на Масленицу» в залах ГАУК КО «Кузбасскино» прошли показы отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. До 10 марта в Кемеровский областной краеведческом музее будет работать выставка народных музыкальных инструментов, традиционной праздничной одежды для масленичных гуляний, русской посуды для приготовления угощений, чучело Масленицы.

Торжественные мероприятия прошли сегодня и в Мысках. Горожане смогли принять участие в традиционных масленичных играх и гуляниях. Для детей была организована специальная программа «Масленичные забавы».

В Прокопьевске главную городскую Масленицу горожане встретят 10 марта на площади СК «Снежинка». Гуляние начнется с театрального шествия, стать участниками которого смогут все желающие. Зрителей ждут программа с конкурсами и призами, выступления творческих самодеятельных коллективов. Финальной точкой гуляний традиционно станет сожжение масленичного чучела.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области