Экология Кузбасса под пристальным контролем губернатора

Сегодня Сергей Цивилев встретился с главой Мысков Дмитрием Ивановым, новым руководителем разреза «Кийзасский» Андреем Борщевичем и общественниками города. Темой для обсуждения стала экологическая безопасность мысковчан.

Напомним, впервые вопрос об этом встал в июле прошлого года. Тогда кузбассовцы пожаловались на последствия от работы погрузочной станции разреза: угольную пыль, грохот, движение большегрузов по дорогам города. Сегодня Дмитрий Иванов доложил: на территории погрузочной станции размещены пылеподавляющие установки, шумопоглощающие заборы, скорректировано движение большегрузов, минимизировано их перемещение по городу.

Кроме того, предприятие устранило проблему просыпки угля с машин во время движения. Сейчас 100% транспорта тентируется. Губернатор поручил организовать народный контроль за выполнением этого условия.