«Цифровое равенство в современном мире». Стратегическая сессия под таким названием состоялась в Новокузнецке

Прошла она при поддержке Сбербанка России и Фонда «Сколково».

Актуальность вопроса подтверждает статистика. Результаты различных исследований показывают, что в нашей стране современными достижениями цифровых технологий пользуются не более 40% женщин. Еще меньше применяют их в своей работе.

Как участвуют женщины в цифровой экономике, повышает ли это их конкурентоспособность на рынке труда, роль цифровизации в обеспечении равных возможностей мужчин и женщин, как еще со школы прививать девочкам интерес к цифровым технологиям — эти и другие вопросы в течение двух с половиной часов обсуждали на сессии.

Пример актуальности цифровизации — Сбербанк. В нем почти три четверти персонала – женщины. При этом банк по развитию цифровых технологий находится на ведущих ролях в мире. И продолжает идти в ногу со временем и совершенствоваться.