Чемпионат по ментальной арифметике и фестиваль спорта прошли в рамках Сибирского открытого детского форума

Свыше 200 детей из Новосибирска, Уфы, Красноярска, Бердска и Кемеровской области стали участниками чемпионата по ментальной арифметике «ЮСИМАС». Интеллектуальные состязания включали в себя испытания в трех категориях: решение 200 примеров за 8 минут, флеш-состязания (быстро сменяющие друг друга примеры на интерактивной доске) и соревнования на слух.

В это же время 408 человек из 19 городов и районов Кемеровской области соревновались в спортивных состязаниях.

В итоге, новокузнечане стали сильнейшими в пулевой стрельбе, плавании и волейболе. Кемеровчане — в шахматах. А представители Прокопьевска — в футболе и самбо. В рамках соревнований состоялась матчевая встреча по боксу между командами юга и севера Кемеровской области.