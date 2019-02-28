Жительницу Юрги осудили за негостеприимность

25-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве знакомого.

7 октября прошлого года она распивала спиртное с приятелем в своем доме. 26-летний гость решил остаться переночевать у девушки. Она ответила ему отказом. Разгорелся словесный конфликт.

Осужденная, схватив со стола нож, дважды ударила собеседника в грудь. Он попытался выйти из дома, но потерял сознание на лестничной клетке. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Следственный комитет РФ по Кемеровской области