Проект «Бережливое производство» внедряется в Кузбассе

Осенью прошлого года регион посетили представители госкорпорации «Росатом». В рамках визита региональными властями было подписано соглашение об участии кузбасских предприятий в проекте «Бережливое производство».

Оптимизация производственного процесса, сокращение убытков. По оценкам специалистов, при высоких темпах область сможет добиться к концу 2019 года уровня лидирующих регионов. И сегодня уже есть первые результаты внедрения новых технологий. В числе первопроходцев — кемеровская автоколонна №1237.

Осенью прошлого года губернатор посетил предприятие. На тот момент оно находилось на грани банкротства. Для исправления ситуации было принято решение реализовать проект «Бережливое производство» — переход на режим строгого учета финансовых затрат и минимизацию расходов.

Эффект поразительный. Например, благодаря продуманной логистике, срок ремонта пассажирских автобусов сократился более чем в 100 раз.

Экономят в автоколонне №1237 и на расходных материалах. В следствие всех факторов, доход от перевозок за несколько месяцев вырос до полумиллиона рублей. Положительная динамика предполагает оптимистические прогнозы.

В перспективе участниками проекта «Бережливое производство» станут лечебные учреждения региона, аптеки и поликлиники. Ведь опыт, казалось бы, такого инертного предприятия, как автоколонна внушает оптимизм: все должно получится.