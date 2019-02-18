Итоги работы коммунальных служб региона в период сильных холодов подвели в областном центре

С морозами справились, но отопительный сезон продолжается.

О работе служб ЖКХ говорили на аппаратном совещании у первого замгубернатора Вячеслава Телегина.

Несмотря на повышение температуры воздуха, необходимо поддерживать запас топлива на всех котельных. Восполнять запасы материалов и оборудования на случай нештатных ситуаций. На особом контроле — котельные в Киселевске и Белогорске.

В целом, за прошедшие полтора месяца работа объектов ЖКХ была признана стабильной. Нештатные ситуации устранялись в кратчайшие сроки с наименьшими неудобствами для потребителей.

Областные аварийно-восстановительные отряды за указанный период привлекались к устранению аварийных ситуаций 17 раз.