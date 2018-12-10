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Кормушка для пернатых своими руками. Кемеровские школьники приняли участие в акции компании «Good Line» «Дари добро»

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Сотрудники компании «Good Line» пришли в кемеровскую школу 69, чтобы вместе с учениками сделать полезное дело.

«Дари добро: накорми птиц» — это масштабная акция компании, принять участие в которой может каждый кузбассовец.

Заботиться о птицах зимой у детей уже вошло в привычку. В парке Веры Волошиной у них есть целая аллея. Здесь школьники традиционно вешают кормушки.

Акция «Дари добро» проходила в три этапа. В течение месяца любой желающий мог получить бесплатную кормушку для птиц. Горожан, небезразличных к судьбе пернатых оказалось более 1000 человек.

Помимо этого, сотрудники компании «Good Line» подарили детским садам Кузбасса 502 кормушки, а также развешали их в Новокузнецке и Кемерове.

Завершилась акция большим онлайн конкурсом. Но самое главное, что дети и взрослые приобщились к доброму делу и позаботились о братьях наших меньших.

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