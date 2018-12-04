В Кузбасс пришли сильные морозы

На севере области столбик термометра опустился до отметки -34 градуса. И в ближайшие дни, прогнозируют синоптики, потепления ждать не стоит.

В преддверии морозов коммунальщики и энергетики Кузбасса перешли на усиленный режим несения службы. 800 бригад и два аварийно-восстановительных отряда ЖКХ готовы приступить к устранению возможных неполадок круглосуточно.

Информационно диспетчерский центр, действующий на базе областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, следит онлайн за параметрами котельных, наличием запаса топлива.

Стабильной остается ситуация и на дорогах региона. По данным областной Госавтоинспекции, среднесуточный показатель аварийности не превышен. Хотя отдельные нештатные случаи все же зафиксированы.

По данным Гидрометцентра, морозы в Кузбассе сохранятся до шестого декабря. Уже этой ночью столбик термометра может опуститься до отметки -45 градусов. В этом случае, возможно, будет приостановлена работа общественного транспорта. Особенно по междугородним маршрутам.

В связи с понижением температуры воздуха власти области настоятельно рекомендуют кузбассовцам проявить осторожность. Не совершать длительных прогулок и передвижений на личном транспорте без особой необходимости.