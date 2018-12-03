Автоматизацию сфер промышленного производства и перспективы развития региона обсудили в областном центре

В областной администрации состоялось совещание губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с представителями японской компании и кузбасских предприятий.

Автоматизированные платформы на промышленных предприятиях помогут обезопасить рабочий процесс. Также на совещании рассмотрели планы по роботизации промышленных производств Кузбасса и затронули вопрос о необходимости обучения персонала работе на современных станках и оборудовании.

Повышение уровня квалификации должно происходить не только среди трудящихся инженеров, но и молодёжи.

«Кузбасс остается одним из главных промышленных центров России. Чтобы не потерять своих позиций, необходимо качественно работать по всем трем направлениям так называемого «золотого треугольника»: наука, образование, промышленность. Нами уже принято решение о создании единого научного образовательного центра, — прокомментировал Сергей Цивилев.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области