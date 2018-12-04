Финал конкурса «Молодежное Вече — 2018» прошел в Кемерове

Отвлечению молодежи от пагубных привычек помогает занятость. Проекты, нацеленные на организацию полезного досуга, в том числе, звучат на «Молодежном Вече — 2018». Юные и амбициозные кемеровчане представили на суд жюри городского конкурса креативные идеи. Теперь осталось вручить гранты на их реализацию.

Это уже финал конкурса социально-значимых проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, здорового образа жизни, профессиональной ориентации, добровольчества, предпринимательства и научно-инновационной деятельности. В оргкомитет было направлено 300 заявок. В два раза больше по сравнению с прошлым годом. 40 креативных идей получат финансовую поддержку из городского бюджета. Среди участников даже школьники.

Не остались в стороне и проекты по благоустройству городской среды, сохранению историко-культурного наследия.