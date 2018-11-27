Многопрофильные медицинские центры создадут в регионе

Об этом рассказала заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

Такие медицинские формации должны появиться во всех крупных городах области. Их цель — объединить ресурсы больниц для реализации стратегии по снижению смертности в регионе. Выстроенная таким образом работа основных медицинских служб области позволит сконцентрировать усилия на решении стратегических задач.

На сегодняшний день в медицинской сфере накопилось много проблем, которые приводят к ухудшение лечебного процесса. Так, по данным территориального управления департамента охраны здоровья населения, Новокузнецкий перинатальный центр находится на грани банкротства: кредиторская задолженность учреждения достигла почти 120 млн рублей. Большие проблемы со специалистами, лекарственным обеспечением и материально-технической базой испытывает и Новокузнецкая районная больница.

Для решения проблем медицинских организаций принято решение об объединении их с Новокузнецкой городской клинической больницей № 1. Напомним, ранее к основному медицинскому учреждению южной столицы уже были присоединены городские больницы №№ 22, 11 и 16. Данный проект позволит планомерно двигаться к созданию многопрофильного учреждения, улучшению качества и доступности медицинской помощи и ликвидации финансовой несостоятельности медучреждений.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области