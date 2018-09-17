2 команды горноспасателей представят Кузбасс на международных соревнованиях в Екатеринбурге

Сотрудники «Кемеровского военизированного горноспасательного отряда» и новокузнецкого «Национального горноспасательного центра» представят наш регион на XI международных горноспасательных соревнованиях, которые пройдут 22 по 29 сентября.

За звание лучших будут бороться 25 команд из 12 стран мира.

Мероприятие проходит под эгидой Международной горноспасательной организации (IMRB).

Горноспасатели покажут свои навыки проведения спасательных работ в горных выработках, при тушении подземных пожаров и оказания первой помощи пострадавшим. Также конкурсанты будут испытаны на умение обнаружить и устранить неисправности основной горноспасательной техники и в эстафете. Соревнования пройдут в реальных условиях горнодобывающих предприятий Урала.

Теоретическая часть пройдет на базе Уральского государственного горного университета.

По словам заместителя командира «Кемеровского военизированного горноспасательного отряда» Рустама Муллаярова, кузбасские специалисты прошли серьезную подготовку и готовы к предстоящим соревнованиям.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области