Кузбассовцы в 12 раз примут участие в «Кроссе наций»

Кемеровская область станет одним из 85 субъектов страны, где пройдет Всероссийский день бега.

Принять участие в нем сможет любой желающий. Для этого, не позднее 5 часов вечера 14 сентября, нужно обратиться в комиссию по допуску по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского,19, каб. 310.

Старт соревнований в областной столице состоится 15 сентября в Сосновом бору на базе СШОР №3 (ул. Волкова, 45). Торжественное открытие – в 11:30.

Также в «Кроссе наций» примут участие и другие территории региона: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга.

Победители будут награждены медалями, дипломами и кубками Минспорта России.

По всем вопросам можно обращаться в ГБФСУ КО «СШОР по легкой атлетике им. В.А.Савенкова» по телефону: 31-95-12.

Источник: Администрация города Кемерово