Семь медалей выиграли кузбасские стрелки на всероссийских соревнованиях «Русская Азия»

Они проходили в Новосибирской области.

Участие в состязаниях приняли 120 спортсменов из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Свердловской и Московской областей, а также спортсмены из Казахстана.

Кузбассовцы стали победителями и призерами соревнований в самых престижных дисциплинах практической стрельбы.

В составе команды успешно выступили Сергей Тубольцев, Денис Баркин, Виктор Водвуд и Евгений Латышев.

Также кузбасская команда выиграла состязания в командных соревнованиях и дуальной стрельбе.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области