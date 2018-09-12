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Семь медалей выиграли кузбасские стрелки на всероссийских соревнованиях «Русская Азия»

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Они проходили в Новосибирской области.

Участие в состязаниях приняли 120 спортсменов из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Свердловской и Московской областей, а также спортсмены из Казахстана.

Кузбассовцы стали победителями и призерами соревнований в самых престижных дисциплинах практической стрельбы.

В составе команды успешно выступили Сергей Тубольцев, Денис Баркин, Виктор Водвуд и Евгений Латышев.

Также кузбасская команда выиграла состязания в командных соревнованиях и дуальной стрельбе.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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