Детский сад и школа для детей военнослужащих появятся на территории Юргинского гарнизона

Врио губернатора Сергей Цивилев встретился с жителями военного городка, в котором проживают более семисот детей школьного и дошкольного возраста.

Сергей Цивилев ознакомился с проектным планом строительства двух объектов социального значения, согласно которому планируется построить среднюю общеобразовательную школу на 550 мест и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест.

Новые объекты позволят решить сразу несколько задач: обеспечить шаговую доступность детей в образовательных услугах, обезопасить школьников и дошкольников.

Также будут созданы дополнительные рабочие места.