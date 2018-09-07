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Аккредитация

Детский сад и школа для детей военнослужащих появятся на территории Юргинского гарнизона

Другие новости от 07.09.2018

Врио губернатора Сергей Цивилев встретился с жителями военного городка, в котором проживают более семисот детей школьного и дошкольного возраста.

Сергей Цивилев ознакомился с проектным планом строительства двух объектов социального значения, согласно которому планируется построить среднюю общеобразовательную школу на 550 мест и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест.

Новые объекты позволят решить сразу несколько задач: обеспечить шаговую доступность детей в образовательных услугах, обезопасить школьников и дошкольников.

Также будут созданы дополнительные рабочие места.

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