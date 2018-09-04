Кузбасские полицейские задержали участников организованной группы «Вертолетовские»

Она действовала в Новокузнецке и занималась вымогательством чужого имущества.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность участников группы к совершению вымогательств в крупном и особо крупном размерах. У пятерых потерпевших подозреваемые завладели имуществом и денежными средствами на сумму около 1,5 миллионов рублей.

Для задержания участников организованной группы в Новокузнецке и Калтане следственно-оперативные группы провели обыски по адресам проживания лидера и активных участников группировки.

Были обнаружены и изъяты: травматическое оружие, автомат Калашникова, документы на автомобили, которые использовались при совершении преступлений, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства, банковские карты.

В результате спецоперации полицейские задержали четверых участников организованной группы.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.