Сергей Цивилев встретился с членами Общественной палаты Кемеровской области

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, сейчас регион остро нуждается в предложениях, которые помогут улучшить жизнь кузбассовцев.

Представители палаты отметили, наиболее волнующие вопросы касаются образования, ЖКХ, экологии, профилактики алкоголизма и наркомании, медицины.

Общественники обратили внимание Сергея Цивилева, что по большинству проблемных вопросов у них нет достаточного взаимодействия с профильными департаментами.

В свою очередь врио губернатора высказал мнение, для более эффективного решения назревших проблем такие встречи должны стать регулярными.