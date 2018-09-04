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Сергей Цивилев встретился с членами Общественной палаты Кемеровской области

Другие новости от 04.09.2018

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, сейчас регион остро нуждается в предложениях, которые помогут улучшить жизнь кузбассовцев.

Представители палаты отметили, наиболее волнующие вопросы касаются образования, ЖКХ, экологии, профилактики алкоголизма и наркомании, медицины.

Общественники обратили внимание Сергея Цивилева, что по большинству проблемных вопросов у них нет достаточного взаимодействия с профильными департаментами.

В свою очередь врио губернатора высказал мнение, для более эффективного решения назревших проблем такие встречи должны стать регулярными.

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