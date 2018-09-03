Торжественные мероприятия в честь Дня знаний прошли в Кузбассе

В Кемерове Новый учебный год начался с марша юнармейцев и крупнейшего молодежного фестиваля с участием популярных исполнителей.

КузГТУ и КемГУ. Два ведущих ВУЗа Кузбасса. В ряды студентов КемГУ в этом году влилось более 5 тысяч человек. Среди них 19 «стобалльников». Есть даже олимпийский чемпион, хоккеист Кирилл Капризов. Сергей Цивилев пожелал успехов первокурсникам. Временно исполняющий обязанности губернатора особо отметил, за годы работы в этих ВУЗах подготовлено немало руководителей предприятий и организаций, ученых, исследователей. Когорта кузбасских управленцев внесла значительный вклад в отечественную науку, развитие промышленного и социального потенциала страны.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вы начинаете учиться в удивительное время. Правительство поставило задачу — войти нашей стране в 10-ку лучших стран мира по образованию. Сейчас начнутся очень серьезные реформы в образовании. Сегодня мы находимся на 34 месте. Я поздравляю вас с Днем знаний, желаю вам очень хорошо провести эти 5 лет — энергично, целеустремленно, многому научиться, многое узнать и прийти на работу подготовленными, умными профессионалами.»

В 2018 году КемГУ стал кузбасской площадкой по решению ключевых вопросов развития региона. На его базе проведено большинство форсайт-сессий по обсуждению Стратегии-2035. В прошлом году университет получил статус опорного ВУЗа Кемеровской области. В планах развития — добиться такого же статуса для Кузбасского государственного технического и Сибирского государственного индустриального университетов. В ближайшей перспективе — к 1 сентября 2019-го открыть в Кузбассе новое учебное заведение. По поручению Владимира Путина в Кемерове построят Президентское кадетское училище, где смогут жить и учиться более восьми сотен воспитанников.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Это будет одно из лучших кадетских училищ страны. Все лучшие традиции суворовских и нахимовских училищ. Это ваша заслуга, что такое решение принято. Это высокая честь всему Кузбассу.»

В настоящее время в Кузбассе уже действует семь губернаторских учебных учреждений, где обучается до 1,5 тыс. детей. В этом году их воспитанниками стали более 600 молодых кузбассовцев, а 40 школьников вступили в ряды юнармейцев. Это детско-юношеское военно-патриотическое движение создано два года назад. За это время стало крупнейшим молодежным проектом объединившем свыше 250 тыс. россиян. В кузбасской гвардии — 6 тыс. школьников.

Завершились выходные фестивалем творчества молодёжи «Мой выбор» в Кемерове. На 15 тематических площадках можно было познакомиться с различными молодежными направлениями — от танцев до настольных игр. Мероприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Какой замечательный фестиваль, какой хороший праздник, несмотря на дождь. Но это дождь радости и счастья. Пусть всегда вам сопутствуют счастье и удача! Будьте бодрыми, энергичными! Всё делается ради вас, ради вашего будущего. Будьте счастливы, наши дорогие, любимы дети!»

Ярким финалом праздника стал концерт российского хип-хоп исполнителя «Feduk». Несмотря на непогоду, его выступление пришли послушать более 10 000 кемеровчан.