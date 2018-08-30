Цех по производству и ремонту мебели и не только открыли в колонии номер 37

Там же восстанавливают автомобили и даже строят корабли.

В мастерской по ремонту автомобилей при колонии номер 37 трудится пятеро осужденных. Справляются как с отечественными, так и с зарубежными.

Евгений РЕВВА

ОСУЖДЁННЫЙ

«Мы восстанавливаем автомобили полностью с разобранного вида до того момента, как он начинает двигаться. Поступает в эксплуатацию. В это входят кузовные работы, работы с двигателем. Вот у нас малярная камера. Автомобиль полностью проходит покраску.»

Этот УАЗик — один из немногих автомобилей, который полностью отремонтирован руками заключенных. Прежний хозяин отказался от машины. Использовать ее планируется для нужд колонии. Поставили новую коробку передач. Внутри салона — натуральная кожа. Работать с этим материалом понравилось, поэтому решено открыть еще одно производство.

Каждая деталь — ручная работа. Сейчас судно на завершающей стадии. Остается навесить паруса, и корабль готов отправиться в путь. Любовь к морям и океанам у Александра появилась еще в детстве.

Александр БРУЧ

ОСУЖДЁННЫЙ

«С детства мне нравятся корабли. Помню, еще в школьные годы у нас дома была большая библиотека. Отец мой нашел открытки — картины Айвазовского. И на них были нарисованы корабли, шторм, бои. Мне очень сильно понравилось. Хочу в кругосветное путешествие сходить на паруснике.»

Некоторые из тех, кто сюда попадает, уже имеют профессию. Но большинство все равно без образования. Здесь его помогают получить. Причем, бесплатно.

Олег ЗЕНКОВ

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА ИК-37

«При учреждении существует ПТУ. В данном ПТУ более 10 специальностей. По окончанию осужденные получают свидетельство. В дальнейшем могут пользоваться им и работать на свободе.»

Производство мебели, ремонт и покраска машин. Сейчас в промзоне трудятся порядка ста заключенных. Каждодневная работа — реальный шанс добиться условно-досрочного освобождения.